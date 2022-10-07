Якутск, 7 октября 2022, 10:24 — REGNUM Завершены ремонтные работы на участке федеральной трассы «Колыма» между населёнными пунктами Нижний Бестях и Чурапча в Якутии. Эта дорога стала асфальтированной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.
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На участке протяжённостью 176 километров в течение трёх лет шёл капитальный ремонт. Теперь дорожное покрытие качественное и всесезонное, трасса соответствует четвёртой технической категории. Глава Якутии Айсен Николаев назвал окончание ремонта этой дороги большим событием в истории дорожного строительства республики.
Всего за три года в регионе построили и реконструировали 1,5 тыс. километров дорог.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволил отремонтировать 269,34 км проездов и трасс в Якутии. В том числе в эксплуатацию ввели более 221 км республиканских дорог и 48 км — в Якутске.