Якутск, , 10:24 — REGNUM Завершены ремонтные работы на участке федеральной трассы «Колыма» между населёнными пунктами Нижний Бестях и Чурапча в Якутии. Эта дорога стала асфальтированной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе правительства региона.

Отремонтированный участок трассы Пресс-служба правительства Нижегородской области

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На участке протяжённостью 176 километров в течение трёх лет шёл капитальный ремонт. Теперь дорожное покрытие качественное и всесезонное, трасса соответствует четвёртой технической категории. Глава Якутии Айсен Николаев назвал окончание ремонта этой дороги большим событием в истории дорожного строительства республики.

«Сегодня исполнилась мечта многих поколений жителей Чурапчинского района, всего Заречья. Благодаря поддержке федерального правительства, решениям нашего Президента в последние годы дорожное строительство идёт большими темпами, это особенно важно для такой огромной территории как Якутия. Достижения дорожников напрямую влияют на качество жизни всех якутян», — отметил Айсен Николаев.

Всего за три года в регионе построили и реконструировали 1,5 тыс. километров дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволил отремонтировать 269,34 км проездов и трасс в Якутии. В том числе в эксплуатацию ввели более 221 км республиканских дорог и 48 км — в Якутске.