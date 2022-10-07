Нью-Йорк, США, 7 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, считает, что с возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экономические достижения Афганистана за последние десять лет были утеряны. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Гриффитс опубликовал в «Твиттере» оценку Афганистана, проведённую Программой развития ООН, которая указала на «крупный экономический коллапс» страны.

Заместитель генсека написал: «Десятилетний экономический рост Афганистана вернулся к отправной точке за последние 12 месяцев. Я видел это своими глазами во время двух моих поездок в Афганистан».

Гриффитс подчеркнул, что «для устранения страданий людей нам необходимо найти способы обуздать экономический кризис и улучшить условия жизни».

Ахим Штайнер, директор офиса ПРООН в Афганистане, выразил обеспокоенность плохими условиями жизни афганского народа и сравнил экономический коллапс Афганистана со свободным падением. Он предупредил об ухудшении положения людей из-за замедления экономического роста, продовольственной инфляции и засухи.