Калуга, , 10:35 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша сердечно поздравил президента Владимира Путина с юбилеем! Об этом калужский губернатор сообщил в социальных сетях.

Владимир Владимирович Путин Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«Россия столкнулась с серьезными вызовами, беспрецедентным давлением. Сегодня наш народ как никогда должен сплотиться вокруг своего Лидера, защищая независимость страны, ее многовековые традиции. Вместе мы все преодолеем, и славная история России уже не раз это доказывала. Владимир Владимирович, с днем рождения! Крепкого здоровья, новых побед во имя России и нашего народа!», — отметил Владислав Шапша.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 7 октября президент России Владимир Путин отмечает свое 70-летие.

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