Уппсала, Швеция, 7 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Из-за более высоких цен на продукты студентам в Швеции становится еще труднее сводить концы с концами. В этой связи журналисты телеканала SVT посетили студенческий город Уппсала, где учащиеся поделились своими проблемами.

Шведская крона

В студенческом городе Уппсала многим сейчас приходится затягивать пояса, когда растет инфляция и растут цены на продукты. Рост цен на многие основные товары, такие как молоко, яйца, фрукты и рыба, был значительным, и, согласно Статистическому управлению Швеции, нужно вернуться в 1980-е годы, чтобы увидеть такой же значительный рост цен на эти товары, как и в 2022 году.

Так, например, студентка экономического факультета Элис Ле Рой и ее друзья ищут каталоги продуктов с более низкими ценами и проходят три километра, чтобы купить еду, поскольку в ближайшем продуктовом магазине стало слишком дорого.

«Стараюсь придерживаться одного ланч-бокса в день и запасаться бутербродами. Теперь я тоже пью кофе дома, но как-то все же справляюсь», — отметила девушка.