Херсон, 7 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Войска киевского режима сдерживает эшелонированная оборона Херсонской области, прорывов не будет. Об этом заявил 7 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Несколько дней назад ВСУ попытались наступать на севере Херсонской области, им удалось занять ряд населённых пунктов в серой зоне. По данным властей региона, продвижение киевских боевиков остановлено, они несут большие потери, попав в огневые мешки.

«Они упёрлись в эшелонированную оборону. Все стабильно. Никаких прорывов нет и не будет», — сообщил Стремоусов РИА Новости.

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