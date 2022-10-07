Острава, Чехия, 7 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной во втором круге турнира в Остраве (Чехия). Встреча продлилась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой.