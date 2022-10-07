Новосибирск, 7 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев 7 октября вновь посетил Новосибирское высшее военное училище, куда на сборы прибыли мобилизованные из Приангарья. В своем телеграм-канале он пояснил:

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

«Начал работу в Новосибирске. В первую очередь встретился с ребятами, которые находятся в центре формирования и слаживания на базе высшего военного командного училища. Понимаю, вопросы есть. И вопросов много. На некоторые смогли дать ответы в рамках нашего общения. Остальные будем решать точечно.

Дал поручения главам муниципалитетов, откуда были мобилизованы ребята, посетить места расположения, провести встречи, отработать персональные обращения. Им поручено усилить индивидуальную работу с семьями на местах. И перед поездкой, и по возвращении. Решение проблем семей мобилизованных ребят, в том числе — их зона ответственности.

Что касается получения медицинской помощи. Эти моменты проговорили с начальником военного госпиталя Алексеем Владиславовичем Усковым. Обсудили возможность централизованно принять и проконсультировать ребят из Иркутской области.

Парней интересуют вопросы учебы. Не только в Новосибирске, но и в Юрге. Их обговорили с руководством Новосибирского высшего военного командного училища. В учебных центрах занятия по боевому слаживанию уже начались. Генерал-майор Сергей Григорьевич Марковчин заверил, что в училище сильный преподавательский состав. Люди с огромным опытом. Сейчас главная задача ребят — учиться. Как и обещал, вопросы поддержки семей, решение бытовых вопросов мы берем на себя».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3717927" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область с первых дней включилась в организацию мобилизации. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев лично оценил условия на сборах в Новосибирске и Кузбассе.

К сожалению, не обошлось без ЧП: по прибытию на сборы в Новосибирское высшее военное командное училище во сне скончался 35 летний доброволец из Братска. Сегодня, 7 октября, стало известно об обнаружении тела ещё одного мобилизованного.

Читайте также: Стало известно о гибели ещё одного мобилизованного в Новосибирской области

Читайте также: Губернатор Приангарья показал, как проходят сборы в Новосибирске