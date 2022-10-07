Париж, 7 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал присуждение Нобелевской премии по литературе французской писательнице Анни Эрно, «голосу свободы женщин и забытого века», сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Анни Эрно вот уже 50 лет пишет романы коллективной и сокровенной памяти нашей страны», — отметил президент Республики.

«С этой наградой она присоединяется к большому кругу Нобелевских лауреатов нашей французской литературы», — добавил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 82-летняя французская писательница Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе за 2022 год.