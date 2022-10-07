Грозный, 7 октября 2022, 10:07 — REGNUM В столице Чечни к 70-летнему юбилею президента РФ Владимира Путина появился новый архитектурный объект. В Грозном 6 октября открыли стелу «Возрождение», символизирующую старую и новую Чечню, сообщили в пресс-службе мэрии города.
На черных мраморных плитах слева изображение разрушенной войной республики. Справа на белом мраморе изображение двух политических деятелей — Владимира Путина и Ахмата-Хаджи Кадырова, которые смогли указать путь чеченскому народу от раскола в обществе и войны к единению, миру и стабильности.
Напомним, 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Поздравления ему приходят во всей страны.