Грозный, 7 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В столице Чечни к 70-летнему юбилею президента РФ Владимира Путина появился новый архитектурный объект. В Грозном 6 октября открыли стелу «Возрождение», символизирующую старую и новую Чечню, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Пресс-служба мэрии Грозного Стела. Грозный

На черных мраморных плитах слева изображение разрушенной войной республики. Справа на белом мраморе изображение двух политических деятелей — Владимира Путина и Ахмата-Хаджи Кадырова, которые смогли указать путь чеченскому народу от раскола в обществе и войны к единению, миру и стабильности.

«Политическая дальновидность Владимира Владимировича позволила ему понять, что именно Ахмат-Хаджи является настоящим лидером, в котором чеченский народ так нуждается. Высокое доверие, которое глава государства оказал первому президенту, было полностью оправдано. Ахмат-Хаджи навсегда покончил с войной, объединил расколотое общество, сыграл ключевую роль в возрождении нашей республики и возвращении ее в мирное русло», — заявил в своей речи в ходе торжественной церемонии открытия стелы глава города Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Напомним, 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей. Поздравления ему приходят во всей страны.