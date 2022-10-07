Вологда, , 10:07 — REGNUM Владимир Путин открыл своему народу перспективы развития. Об этом в соцсетях написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«Он буквально вдохнул новую жизнь в наши города и села, открыл широкие перспективы развития для нашего народа. Национальные проекты, федеральные инициативы. Масштаб и огромный задел на годы вперед. Именно наш президент сделал Россию сильной и независимой державой. И сегодня, в столь сложный для страны период, мы поддерживаем нашего лидера. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов на столь ответственном посту», — написал губернатор.

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