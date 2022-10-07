Рыбинск, Ярославская область, 7 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Ярославской области суд вынес приговор 17-летнему подростку, который изготавливал, хранил и носил взрывчатые вещества, а также публично призывал к экстремизму. Об этом сообщает областной суд.

телеграм-канал «Ярославль Главный» Задержание подростка

25 ноября прошлого года молодой человек опубликовал в телеграм-канале призывы к насильственному свержению власти. Через несколько дней, пока родителей не было дома, подросток изготовил два вида взрывчатки. 5 декабря он взял одно из них и пришёл на остановку общественного транспорта, где его и задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Свою вину юноша полностью признал и пояснил, что хотел поэкспериментировать с химическими веществами, а после взрывал их как петарды в недостроенном здании, на улице и на поле.

Рыбинский суд приговорил юношу к четырём годам условного срока и ещё четырём — испытательного. Так, подросток ежемесячно должен отмечаться в полиции, находиться дома по ночам и не переезжать без предупреждения уполномоченных органов.