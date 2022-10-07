Прага, 7 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет продолжать отказывать Швеции в членстве в НАТО до тех пор, пока не будет удовлетворено требование о более жесткой позиции Швеции в отношении «террористических организаций». Об этом 7 сентября сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Когда премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и Эрдоган разговаривали во время европейского саммита, состоявшегося накануне в Праге, лидер Турции не сообщил о возможном одобрении членства Швеции в НАТО.

Но позже, уже в ночь на 7 октября, журналисты на месте получили четкий комментарий от Эрдогана, в котором он продолжает выступать против вступления скандинавской страны в альянс.

«Пока террористические организации проводят демонстрации на улицах Швеции, а террористы присутствуют в их парламенте, наше отношение по этому вопросу не будет положительным», — заявил Эрдоган журналистам на заседании Европейского политического сообщества.