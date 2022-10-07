Кронштадт, Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-2 и шести водопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрывали на время шторма днем ранее, вновь открыты, сообщили 7 октября в пресс-службе Дирекции КЗС.

Испытание затворов судопропускного сооружения С-1 Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, из-за циклона Zydrune, который проходит над Петербургом, 6 октября начался подъем уровня воды в Финском заливе и Невской губе. К ночи вода у футштока Горного института почти достигла отметки в один метр. Чтобы не допустить наводнения в городе на Неве было принято решение закрыть часть затворов дамбы.

«Затворы судопропкскного сооружения С-2 и шести водопропускных сооружений открыты в 03:30 мск 7 октября были открыты. Затвор судопропускного сооружения С-1 задействован не был. Кронштадтский корабельный фарватер был открыт для движения судов», — рассказали в КЗС.

Напомним, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 октября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с, в прибрежных районах до 20 м/с.

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