Шахтёрск, ДНР, 7 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Сахалин ведёт активную работу по восстановлению инфраструктурных объектов в городе Шахтёрске Донецкой Народной Республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе полпредства ДФО.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Силами островного региона в городе отремонтировали «Шахтерскую среднюю школу №1» — заменили окна и кровлю, провели капремонт столовой, обновили фасад, благоустроили территорию. Также в Шахтёрске восстанавливают кровли и окна жилых домов, бурят и обустраивают скважины для водоснабжения котельных.

Сахалин приобрёл для города 14 единиц транспортных средств и спецтехники. В ближайшее время планируется закупка многофункционального трактора и аварийно-ремонтной мастерской.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кировское Донецкой Народной Республики ремонтируют 13 объектов социальной инфраструктуры с помощью Якутии. В нескольких соцучреждениях аналогичные работы уже завершены.