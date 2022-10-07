Москва, , 10:06 — REGNUM С 15 сентября во Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая проходит в поддержку национального проекта «Экология», уже приняли более 50 тысяч человек. Это воспитанники детских садов, учащиеся учебных заведений, сотрудники компаний, а также индивидуальные участники.

«Проект #БумБатл способствует формированию полезных экопривычек и повышает уровень экологической осознанности среди россиян всех возрастов. А ещё — возвращает во вторичный оборот полезные ресурсы. С 15 сентября участие в акции уже приняли более 50 тысяч россиян, которые собрали почти 170 тонн вторсырья. Это позволило спасти более 3 100 деревьев, или около 31 га леса, сэкономить почти 3,3 млн литров воды и предотвратить выброс в атмосферу более 277 тонн углекислого газа», — сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

#БумБатл — самая масштабная в стране акция по сбору макулатуры, которая проходит третий год подряд. За два сезона к ней присоединились более 1,2 млн человек, удалось собрать свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры — это более 62 тыс. сохраненных деревьев.

Цель БумБатла — не только спасти деревья и сохранить ценное вторичное сырье, но и рассказать о возможностях раздельного сбора бытовых отходов. С нацпроектом «Экология» не только бумага, но и другие полезные фракции будут направляться на переработку. Поэтому в поддержку БумБатла проходят экопросветительские мероприятия: экскурсии на перерабатывающие заводы, экоуроки и эколекции для школьников и студентов. Провести собственный экологический урок может любой желающий, все материалы доступны на сайте бумбатл.рф.

Мероприятия состоялись уже в 8 регионах, а 15 октября свою эколекцию в поддержку #БумБатл проведет Валентина Рубцова — актриса, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня». Мероприятие пройдет в рамках международного экологического фестиваля «ЭКОфест» в Университете науки и технологий МИСиС. Валентина расскажет о важности раздельного сбора мусора, о процессе переработки макулатуры и об изделиях, которые производят из вторсырья.

Наиболее результативными за время проведения #БумБатл в 2022 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ — образовательные учреждения региона собрали 25,5 тонны бумажного и картонного вторсырья. На втором месте Ульяновская область — ее жители собрали 13,4 тонны макулатуры, на третьем — Пензенская область с 12,1 тонны макулатуры. Результат Архангельской области — 8,6 тонны. Участники из Кировской области собрали 8,1 тонны, из Белгородской — 7,9 тонны, из Пермского края — 7,1 тонны. 5,9 тонны макулатуры сдали в Ярославской области, 5,8 тонны — результат города федерального значения Севастополя. 5,2 тонны собрали в Оренбургской области.

Помимо участия в сборе макулатуры и экопросветительских мероприятиях, стать активистом БумБатла можно, разместив креативные посты на тему бумаги и ее переработки. Пользователи соцсетей, выложившие фото или видео с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология, поборются за возможность встретиться с амбассадорами проекта этого года — певцом Хабибом и художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными.

Цель национального проекта «Экология» — улучшение экологической обстановки во всех регионах страны, а также повышение экологического благополучия и улучшение здоровья россиян. Национальный проект охватывает разные направления экологии и включает в себя 9 федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух», «Чистая страна», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» включает создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления. К 2024 году по федпроекту доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 60%, а доля переработанных отходов будет составлять 36%.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

За два предыдущих сезона БумБатла более 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев. В акции приняли участие более двух тысяч детских садов, школ, колледжей, вузов, частных компаний.