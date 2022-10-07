Орск, Оренбургская область, 7 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту разбойного нападения на инкассаторов 7 октября возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

По оперативным данным следствия, утром 7 октября трое вооруженных злоумышленников напали на инкассаторов. Один работник службы инкассации ранен. Денежные средства похищены. Налётчики скрылись.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктов «б, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а также части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере»).