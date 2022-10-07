Самара, 7 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Технопарк «Жигулевская долина» вошел в топ-3 лучших технопарков России. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Сообщается, что на форуме «Инфраструктура инноваций», который проходил в Москве, состоялось представление VIII национального рейтинга технопарков ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Данный рейтинг специалисты проводят ежегодно среди всех технопарков России.

Для участия в рейтинге было подано 133 заявки от технопарков России, в том числе 33 инновационных площадки из 21 региона были допущены в рейтинг. В результате технопарк «Жигулевская долина» вошел в тройку лидеров, показав «наивысший уровень эффективности функционирования технопарка».

«Сегодня на площадке технопарка реализуется свыше 270 проектов. И мы в ежедневном режиме создаем необходимые условия для развития инновационных стартапов, наращиваем число новых резидентов, помогаем им оперативно выводить свои продукты на рынок, находить клиентов и инвесторов, участвовать в конкурсах и привлекать федеральное финансирование», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова.

Напомним, что самой привлекательной инфраструктурной площадкой в России стал технопарк«ЭЛМА» (г. Зеленоград). Второе место занял технопарк«Полюс» (г. Москва).