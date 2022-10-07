Москва, 7 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина поздравил с 70-летним юбилеем президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а российскому народу — прогресса и процветания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Бердымухамедов отметил, что сотрудничество между двумя странами носит долгосрочный перспективный характер.

«Вы уделяете глубокое внимание в укрепление двусторонних отношений между Туркменией и Россией. Мы готовы во благо наших народов приложить все усилия к его дальнейшему расширению», — говорится в поздравлении.

Как сообщает ИА REGNUM, 7 октября 2022 года президент России Владимир Путин отмечает своё 70-летие.

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