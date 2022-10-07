Санкт-Петербург, 7 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Безымянная площадь в Невском районе Санкт-Петербурга получит название Мариупольская, в честь города-побратима в Донецкой Народной Республике. Такое решение было принято на заседании Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, сообщили 7 октября в пресс-службе Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Мариупольская площадь появится на пересечении улиц Бабушкина, Шелгунова и проспекта Александровской Фермы. Место было выбрано в силу того, что в 1941–1962 годах часть улицы Шелгунова, примыкающая к этой площади, носила название Мариупольская улица.

«К нам обращались петербуржцы с просьбой назвать один из городских объектов в честь нашего города-побратима. Поэтому я поддержал это решение и в ближайшее время подпишу все необходимые документы», — прокомментировал это решение губернатор Александр Беглов.

«Появление в Петербурге площади, названной в честь города-побратима, это знак нашей дружбы, нашей поддержки, наших братских отношений», — добавил губернатор.

Напомним, Петербург оказывает всестороннюю помощь и поддержку в деле восстановления Мариуполя. Петербургскими специалистами в Мариуполе были отстроены и подключены к инженерным сетям три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест. Также восстановлен городской фонтан. До начала зимы планируется сдать жилые дома, детскую и взрослую поликлиники, онкологический корпус и детское хирургическое отделение городской больницы, филармонию и драматический театр.