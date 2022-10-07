Вашингтон, 7 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки отразится на гражданах США. Об этом в эфире телеканала ABC заявили американские эксперты.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Так, по их словам, прежде всего, это может привести к резкому росту цен на топливо в Соединённых Штатах. Глава отдела анализа нефтегазового рынка компании GasBuddy Патрик де Хаан отметил, что «скорее всего, это означает, что цены на заправках вырастут где-то на 10—30 центов за галлон (3,8 литра)». При этом указывается, что из-за высокого спроса цены на бензин в США уже начали расти. В среднем по стране за галлон платят 3,83 доллара, хотя ещё на прошлой неделе было на 5 центов меньше.

Росту цен на энергоресурсы также отразится и на стоимости обогрева домов. Кроме того, отмечают эксперты, сезон поездок на праздники может стать в этом году одним из самых затратных, пишет РИА Новости. Так, средняя цена на авиабилеты туда и обратно на День благодарения составляет 281 доллар (около 17 тысяч рублей), что на четверть больше по сравнению с прошлым годом. Рейсы на Рождество подорожают ещё значительнее — на 55%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября страны участники сделки по сокращению добычи нефти приняли решение сократить объёмы добычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября текущего года. Поясняется, что решение продиктовано неопределённостью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку энергоресурсов.

Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, это удивило рынки, так как ещё неделю назад речь шла о снижении объёмов добычи на 0,5–1,0 млн б/с.