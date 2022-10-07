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Основатель Telegram Павел Дуров прав, заявляя, что хакеры могут получить доступ ко всем данным смартфона владельца через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на Департамент государственных информационных систем страны (RIA).

По утверждению Дурова, хакеры могут отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок в WhatsApp. После этого у них окажется доступ ко всей личной информации на телефоне. Он также заявил, что WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки».

«Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все данные на устройствах пользователей. Такие проблемы вряд ли можно назвать случайными — это заложенные бэкдоры. Если один бэкдор обнаружен и должен быть удален, добавляется другой», — заявил основатель Telegram.

Пресс-секретарь Департамента государственных информационных систем (RIA) Сейко Куйк подтвердил слова Дурова, заявив, что сам WhatsApp в конце сентября 2022 года сообщил о двух критических уязвимостях безопасности. Куйк отметил, что слово «критическое» в описании проблемы уже говорит о том, что эти дыры нужно залатать немедленно.

По данным RIA, уязвимость кроется в компоненте приложения WhatsApp, связанном с видеозвонками. Во время видеозвонка злоумышленник может использовать ошибку кода, чтобы вызвать переполнение буфера (buffer overflow) и получить контроль над приложением WhatsApp.