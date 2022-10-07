Салехард, 7 октября 2022, 10:01 — REGNUM Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и пожелал ему сил, энергии и крепкого здоровья. А также выразил благодарность главе государства за его особое отношение к Арктике и к Ямалу в своём телеграм-канале.
Ямальский губернатор добавил, что гордится быть частью команды президента России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильным лидером великой страны назвал Владимира Путина губернатор Чукотки Роман Копин.
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