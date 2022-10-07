Салехард, , 10:01 — REGNUM Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и пожелал ему сил, энергии и крепкого здоровья. А также выразил благодарность главе государства за его особое отношение к Арктике и к Ямалу в своём телеграм-канале.

«Владимир Путин — это человек, который всегда, даже в самые непростые времена, стоит на защите интересов государства и всех россиян, не на словах, а на деле стремится к развитию и укреплению России.

Неизменно поддержку главы государства получают наши арктические проекты и социальные инициативы. Это строительство завода «Ямал СПГ» и будущего Северного широтного хода, создание международной научной станции «Снежинка», «северные» с первого дня работы для молодых учёных и многое другое», — отметил Дмитрий Артюхов.

Ямальский губернатор добавил, что гордится быть частью команды президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильным лидером великой страны назвал Владимира Путина губернатор Чукотки Роман Копин.

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