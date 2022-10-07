Ереван, 7 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге подтвердил готовность к разблокированию коммуникаций в регионе. Об этом армянский лидер 7 октября сообщил в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном соблюдении нашего суверенитета и законодательства», — написал Пашинян.

Он отметил, что положительной реакции от азербайджанской стороны не было.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор». Пашинян ранее заявил, что «коридорная логика» неприемлема.