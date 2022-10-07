Бухарест, 7 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Румыния планирует начать поставки природного газа в соседнюю Молдавию с 1 ноября текущего года. Об этом 7 октября со ссылкой на заявление Румынской энергетической комиссии сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По предварительным данным, соответствующий проект будет реализован в том случае, если до 20 октября представители официального Кишинева не смогут договориться с российским концерном Газпром о реструктуризации долга за потребленное молдавской стороной топливо из РФ.

Как утверждают власти Молдавии, сегодня страна «не в состоянии выполнять условия энергетических контрактов с Москвой».

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о том, что его страна готова на регулярной основе снабжать сопредельное государство 50 млн кубометрами газа в сутки. При этом на сегодняшний день Молдавии необходим ежедневный импорт в объеме 150 млн кубометров.