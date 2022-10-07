Таллин, , 09:58 — REGNUM Посольство Российской Федерации опубликовало на своем Telegram-канале «Миссия в Таллине» комментарий в связи с демонтажем памятных плит частям Советской Армии на военном мемориальном комплексе Маарьямяэ в Таллине.

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Как говорится в заявлении, «в Эстонии продолжается борьба с памятниками победителям над нацизмом. Сегодня на Маарьямяэ ликвидировали таблички с указанием частей Советской Армии, освободивших Таллин от немецко-фашистских захватчиков».

Посольство рассматривает данный кощунственный акт государственного вандализма как абсолютно неприемлемый, отмечается в публикации.

Действия властей Эстонии охарактеризованы как «позорная война с погибшими воинами, которые не могут оказать сопротивления».

«Вычеркнуть из памяти подвиг героев-освободителей в Эстонии не удастся. Человечество знает, кто внес решающий вклад в разгром гитлеризма и подарил народам Европы мирное небо над головой. История расставит все по своим местам», — так завершается заявление посольства.