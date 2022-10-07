Псков, , 10:01 — REGNUM В Псковской области вручено более 4 тыс. повесток в рамках частичной мобилизации, мобилизовано около 1,5 тыс. человек, из которых 71 вернулся домой из воинских частей после рассмотрения обращений. Об этом сообщил 7 октября губернатор региона Михаил Ведерников.

Мобилизованные Александр Погожев © ИА REGNUM

«Повестка на явку в военкомат не означает, что вас обязательно заберут в армию. В большинстве случаев речь идет об уточнении данных по состоящим на воинском учёте. К сожалению, база данных военкомата требует актуализации, так что это необходимая процедура», — пояснил глава региона.

Он добавил, что от мобилизованных на рассмотрение в военные комиссии, прокуратуру и в адрес губернатора поступило более 300 обращений по вопросам мобилизации. Решения приняты в отношении 71 человек, они были возвращены из воинских частей по различным законным основаниям.

Михаил Ведерников также добавил, что в Псковской области будет создан Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих для оказания адресной поддержки. Он будет работать в формате «одного окна», объединит специалистов по соцзащите, здравоохранению, труду и занятости, образованию, а также Пенсионного фонда и центра «Мои документы». Также в регионе разрабатывается первый пакет мер поддержки, в который планируется включить единовременные выплаты тем семьям мобилизованных, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

«Псковская область продолжит обеспечивать мобилизованных граждан питанием на время транспортировки в учебные центры, — добавил губернатор. — Перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) мобилизованные будут получать рюкзак с вещами первой необходимости. Часть из них будет приобретаться регионом, часть — формироваться из внебюджетных источников».

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