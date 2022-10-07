Саратов, , 10:04 — REGNUM В Саратове по факту нанесения телесных повреждений сотруднику скорой медицинской помощи организована доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 6 октября бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову в квартиру дома, расположенного на улице Весенней. 30-летняя подруга хозяйки жилища в состоянии алкогольного опьянения нанесла телесное повреждение одной из сотрудниц скорой медицинской помощи.

Напомним, вечером 10 мая в подъезде одного из жилых домов по улице Киселева города Саратова мужчина напал на врача скорой медпомощи, который оказывал помощь пациенту.

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