Саратов, 7 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Саратове по факту нанесения телесных повреждений сотруднику скорой медицинской помощи организована доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, вечером 6 октября бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову в квартиру дома, расположенного на улице Весенней. 30-летняя подруга хозяйки жилища в состоянии алкогольного опьянения нанесла телесное повреждение одной из сотрудниц скорой медицинской помощи.

Напомним, вечером 10 мая в подъезде одного из жилых домов по улице Киселева города Саратова мужчина напал на врача скорой медпомощи, который оказывал помощь пациенту.

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