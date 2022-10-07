Рязань, 7 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Павел Малков 7 октября поздравил с днём рождения президента РФ Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава региона отметил, что работать в команде президента — это большая честь и серьёзная ответственность.

«Вы истинный лидер великой страны. Спасибо за поддержку и внимание к Рязанской области. Крепкого здоровья, сил и энергии для новых достижений на благо нашей Родины!», — написал губернатор в социальных сетях.

7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие.