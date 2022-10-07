Кировск, Мурманская область, , 09:57 — REGNUM В Хибинах выставили на продажу готовый бизнес на горнолыжном склоне «Кукисвумчорр». Информация об этом появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Хибины Екатерина Максимова, ИА REGNUM

«По всей территории комплекса установлено видеонаблюдение. Сезон работы с 1 ноября по 15 мая. Земля под подъёмниками в собственности. Арендная плата за земельный участок 180 р/ год», — пишет автор объявления.

Цена объекта — 200 млн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мурманской области выставили на продажу туристический комплекс «Снежная деревня».