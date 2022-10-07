Кировск, Мурманская область, 7 октября 2022, 09:57 — REGNUM В Хибинах выставили на продажу готовый бизнес на горнолыжном склоне «Кукисвумчорр». Информация об этом появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«По всей территории комплекса установлено видеонаблюдение. Сезон работы с 1 ноября по 15 мая. Земля под подъёмниками в собственности. Арендная плата за земельный участок 180 р/ год», — пишет автор объявления.
Цена объекта — 200 млн рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мурманской области выставили на продажу туристический комплекс «Снежная деревня».