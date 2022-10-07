Колумбус, США, , 09:56 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:0.

«Коламбус Блю Джекетс» (сс) Michael Miller

В составе «Коламбуса» российский форвард Егор Чинахов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Патрик Лайне, Джек Рослович, Зак Веренски, Якуб Ворачек, Коул Силлинджер и Джастин Дэнфорт.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.

Читайте также: Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»