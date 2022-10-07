Таллин, 7 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. На пост генерального директора Департамента внешней разведки Эстонии выдвинут нынешний глава киберкомандования, полковник Каупо Розин. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Армия Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур охарактеризовал Розина как сильного кандидата: «У него почти 20-летний опыт работы в разведке, из них последние четыре года на высокой должности в штаб-квартире НАТО, что дало ему хорошую подготовку для занятия должности главы внешней разведки».

Прежний глава разведывательного ведомства Микк Марран стал героем многочисленных ироничных комментариев в эстонском обществе, когда внезапно летом 2022 года подал прошение о добровольной отставке и возглавил Центр управления государственным лесом Эстонии.

Кроме того, Маррана критиковали за кумовство в ведомстве и чрезмерные финансовые затраты.