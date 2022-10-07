Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Орске Оренбургской области в результате вооруженного нападения ранен инкассатор, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по региону Радик Галимов.

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На группу инкассаторов напали утром 7 октября. В момент налёта злоумышленников работники службы инкассации находились в служебном автомобиле на ул. Станиславского. Один инкассатор получил огнестрельное ранение.

Напомним, ранее полиция сообщила, что, по оперативным данным, было три налетчика.

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