Бухарест, 7 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Из крупнейших торговых сетей Румынии будут изъяты тысячи партий вафель производства известной международной компании в связи с обнаружением в продукции бактерий сальмонеллы. Об этом 7 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Chor Ip В магазине

Согласно данным Управления по безопасности пищевых продуктов Румынии (ANSVSA), эти бактерии могут вызывать тяжелые пищевые отравления и способствовать развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По некоторой информации, на сегодняшний день после употребления таких вафель в румынские больницы были доставлены более 50 человек.

Ведется следствие. Как утверждают эксперты, причиной развития бактерий в соответствующем продукте могло стать нарушение технологических правил на предприятиях производителя.