Рига, , 09:54 — REGNUM

Сейм Латвии Saeima

Латвийские специалисты по киберзащите зафиксировали интерес российских спецслужб к завершившимся 1 октября выборам в местный парламент, но в противоправные действия этот интерес не вылился.

Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv со ссылкой на директора национального Бюро по защите конституционного строя Эгила Звиедриса. По его словам, российская сторона якобы изучала возможные результаты выборов и то, какая поддержка «пророссийских» партий наблюдалась в обществе.

Звиедрис добавил, что его бюро также наблюдало за действиями неких российских хакеров против веб-сайтов Центральной избирательной комиссии и некоторых политических партий.

Служба госбезопасности Латвии отметила, что выборы прошли мирно и без эксцессов. Противоправных действий с целью повлиять на выбор избирателей не было.