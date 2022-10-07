Лима, 7 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В настоящее время США изучают возможность ответных действий и в том числе — против властей Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. Об этом 7 октября заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Что касается дальнейших отношений [с Саудовской Аравией], мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессом [по поводу решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти]», — сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность переоценки своих отношений с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.

При этом Блинкен указал, что власти США не будут делать в этом вопросе ничего ущемляющего их интересы, а также станут учитывать все аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами для принятия ими ответных мер.

В то же время, американский госсекретарь не стал отвечать на вопрос о том, продолжат ли Соединённые Штаты поставлять после решения ОПЕК+ оружие Эр-Рияду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский конгрессмен Крис Стюарт заявил, что для того, чтобы продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, Конгрессу США необходимо понимать стратегию главы Белого дома Джо Байдена, в противном случае бесконечно это длиться не может.