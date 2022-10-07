Сент-Пол, США, 7 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Марко Росси, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Сэм Стил. Российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу.

У «Чикаго» точным броском отметился защитник Джек Джонсон.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.

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