Москва, 7 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Посла Франции Пьера Леви вызвали в российский МИД, чтобы выразить протест против поставок оружия на территорию бывшей УССР, сообщает Le Parisien.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Российская сторона указала на опасность увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, а также интенсификацию учебных программ по подготовке военнослужащих», — говорится в сообщении МИД России.

Посол Франции побеседовал с заместителем министра России Александром Грушко. МИД России считает «неприемлемым» продолжение «насильственного кормления [территории Бывш. УССР] западным оружием, в том числе французским».

Париж доставил в Киев военную технику, в том числе 18 дальнобойных орудий «Caesar». Париж также изучает возможность поставки в Киев двадцати бронеавтомобилей «Bastion».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция может предоставить киевскому режиму, оккупировавшему часть территории бывш. УССР, дополнительное количество артиллерийских установок Caesar.