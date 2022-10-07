Брюссель, 7 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Гражданская миссия Евросоюза начнёт работу в октябре на границе Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 октября на сайте Европейского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией», — сказано в тексте заявления.

Уточняется, что миссия начнёт работу в сентябре 2022 года и по продолжительности не превысит двух месяцев.