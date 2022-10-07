Таллин, 7 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум.

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Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата прервал молчание, длившееся больше месяца и опубликовал обращение, в котором ответил на требования со стороны МВД страны «определиться в ситуации» с военным конфликтом на территории б. УССР.

В обращении отмечается, что военный конфликт не оставил равнодушными жителей Эстонии: «У очень многих людей есть родные и близкие, которые оказались в зоне конфликта и, что трагичнее всего, с обеих сторон. Обсуждение этой темы вызывает боль, непонимание, смущение, а также вражду, взаимную ненависть среди людей, что в итоге может привести к расколу в нашем обществе. Все это истощает душевные силы людей, отвлекает их от насущных дел».

Синод категорически отверг обвинения в адрес Эстонской Православной Церкви, будто бы она призывает к продолжению конфликта и к насилию. «Наша Церковь выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов», — говорится в заявлении.

В обращении подчеркнуто, что «Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата поддержала заявление Совета Церквей Эстонии от 19 марта 2022 года, осуждающее военные действия России». В то же время Синод отказывается давать политическую оценку происходящему в б. УССР. «Если Церковь втянется в эти споры и наряду с политическими деятелями начнет гневно осуждать происходящие события, где тогда человек найдет успокоение своей мятущейся душе?», — так аргументируется отказ в заявлении.

«Всех тех, кто принимает политические решения, кто действует в сфере освещения этого конфликта через СМИ, призываем к сдержанности и благоразумию в словах», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в эстонских СМИ и политических кругах все активнее обсуждается тема принудительного отделения Эстонской Православной Церкви от Московского Патриархата, как это сделано в соседней Латвии по указу президента.

МВД Эстонии не скрывает, что от того, публично осудит или нет глава Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата действия России в б. УССР, а также заявления главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла, зависит, будет ли аннулирован или продлен его вид на жительство в стране.