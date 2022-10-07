Санрайз, США, 7 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Зак Далпе, Алекси Хепониеми и защитник Брэндон Монтур. У «Тампы» точными бросками отметились форварды Ник Пол и Владислав Наместников, забивший после передачи Никиты Кучерова.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.