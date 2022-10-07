Сеул, , 09:51 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 7 октября со старшим государственным министром иностранных дел Сингапура Сим Энн, находящейся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны обменялись мнениями о путях укрепления двустороннего сотрудничества, обсудили ситуацию на Корейском полуострове и вопросы углубления сотрудничества со странами АСЕАН.

Пак Чин высоко оценил развитие дипломатических отношений между странами, установленных в 1975 году, выразил озабоченность в связи с недавними ракетными испытаниями КНДР и подчеркнул важность единого и решительного ответа со стороны международного сообщества.

В свою очередь, сингапурский дипломат выразила активную поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Известно, что до встречи с главой МИД Южной Кореи Сим Энн встретилась с первым заместителем иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном, с которым обсудила пути улучшения двусторонних отношений, ситуацию в мире и регионе.