Хабаровск, 7 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Силами Хабаровского края восстанавливается социальная инфраструктура донецкого Дебальцево, сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Александр Погожев ИА REGNUM Дебальцево. Город воинской славы

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Завершён капитальный ремонт ясли-детский сад №5 «Ладушки», Центра детского и юношеского творчества, библиотеки и литературно-исторического музея.

Продолжается капремонт физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив», уже восстановлен бассейн.

Приводят в порядок и объекты улично-дорожной сети.

Городу передано пять новых пассажирских автобусов марки «ГАЗ» и 16 единиц дорожной и специальной техники.

В 2023 году будут ремонтировать школы №2 и №6, ясли-сад №3 «Золотой ключик» и дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край пом­огает восстанавливать подшефный Торез в Донецкой Народной Республике.