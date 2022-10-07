Невинномысск, Ставропольский край, , 09:47 — REGNUM В Ставропольском крае сильные дожди привели к подтоплению более 400 участков в садовых товариществах в районе города Невинномысска. В связи с этим власти города ввели вечером 6 октября режим повышенной готовности.

Подтопление Alania.gov

«Ввожу режим повышенной готовности в связи с повышением уровня в реках Кубань и Большой Зеленчук. Сейчас подтоплены 410 дачных участков. Угрозы жизни и здоровья населения нет», — написал мэр города Невинномысска Михаил Миненков в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что в зону подтопления не попали социальные объекты и объекты жизнеобеспечения. По словам Миненкова, ситуация контролируется совместно с ГУ МЧС России по краю.

В свою очередь в МЧС сообщили, что из-за сильных осадков в период с 17:30 до 19:00 6 октября и далее в ночь на 7 октября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом рек Кубань и Большой Зеленчук в пойменные участки местности и угрозой подтопления приусадебных участков и домовладений, расположенных вдоль русла рек.

По данным ведомства, уровень воды в реке Кубань поднялся до 745 см. Подтопленными оказались дачные участки в садовых товариществах «Автомобилист» и «Зори Кубани». К 21:40 6 октября ситуация стала нормализовываться — вода пошла на спад.