Пенза, , 09:58 — REGNUM С днем рождения президента России Владимира Путина 7 октября поздравил глава Пензенской области Олег Мельниченко. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале губернатора региона.

Владимир Путин встретился с Олегом Мельниченко (в режиме видеоконференции) kremlin.ru

Мельниченко отметил, что глава государства всю свою жизнь посвятил России, укреплению ее статуса на мировой арене.

«Под его руководством наша страна выбралась из тяжелого наследия 90-х годов, год от года улучшая показатели во всех сферах. Сейчас мы столкнулись с непростым периодом, но нет сомнений, что преодолев его, мы станем только сильнее», — подчеркнул глава Пензенской области.

От лица пензенцев Мельниченко пожелал лидеру страны крепкого здоровья, успешного решения всех задач, а также дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и ее жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга — вице-президент страны Росарио Мурильо — направили свои поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю его юбилея.

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