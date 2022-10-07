Глава Пензенской области: Путин вывел страну из тяжёлого наследия 90-х
Пенза, 7 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. С днем рождения президента России Владимира Путина 7 октября поздравил глава Пензенской области Олег Мельниченко. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале губернатора региона.
Мельниченко отметил, что глава государства всю свою жизнь посвятил России, укреплению ее статуса на мировой арене.
«Под его руководством наша страна выбралась из тяжелого наследия 90-х годов, год от года улучшая показатели во всех сферах. Сейчас мы столкнулись с непростым периодом, но нет сомнений, что преодолев его, мы станем только сильнее», — подчеркнул глава Пензенской области.
От лица пензенцев Мельниченко пожелал лидеру страны крепкого здоровья, успешного решения всех задач, а также дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и ее жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга — вице-президент страны Росарио Мурильо — направили свои поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю его юбилея.
Читайте также: Власти Никарагуа поздравили Путина с юбилеем