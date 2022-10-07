Таллин, 7 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

Премьер-министр Эстонии в пятницу, 7 октября, принимает участие в неофициальной встрече глав государств и правительств Европейского союза. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

Сообщается, что на встрече будут обсуждаться вопросы финансовой и военной помощи б. УССР, меры по снижению цен на энергоносители и энергетической безопасности, а также состояние экономики ЕС.

Накануне Каллас участвовала в работе новой по формату Встречи Европейского политического сообщества (European Political Community), запущенной в ЕС для, как отмечается в сообщении, укрепления взаимного общения и сотрудничества с европейскими странами, разделяющими общие ценности.

В рамках встречи Каллас провела посвященный миру и безопасности «круглый стол» глав государств и правительств 44 стран Европы. Затем она встретилась с премьер-министром киевского режима Денисом Шмыгалем.