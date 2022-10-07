Энергодар, Запорожская область, 7 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Киевские войска не могут прорваться в направлении Запорожской АЭС. Об этом 7 октября заявил глава Энергодара Александр Волга.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, российские войска полностью контролируют ситуацию и ВСУ не могут прорваться к атомной электростанции. При этом серьёзным препятствием для атаки остаётся Днепр, отметил Волга. По его словам, вдоль побережья ведётся круглосуточное наблюдение.