Кировское, ДНР, 7 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В городе Кировское Донецкой Народной Республики ремонтируют 13 объектов социальной инфраструктуры с помощью Якутии. В нескольких соцучреждениях аналогичные работы уже завершены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе полпредства ДФО.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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В том числе отремонтированы школа №1, многоквартирный дом, больница, четыре объекта ЖКХ, дом культуры и дороги. Частично заменены тепловые сети. Продолжается восстановление ещё одного дома культуры, школы №2, здания медучреждения и четырёх объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого, для школ Кировского Якутия приобретает учебную литературу и оборудование. Горожанам оказывают гуманитарную помощь, а детей летом отправляли отдыхать в Краснодарский край.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия взяла шефство над городом Кировское в ДНР. Ранее в одну из школ города отправили сотни стульев, парты, интерактивные доски и компьютеры.